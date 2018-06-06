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В Пензе осудили женщину, фиктивно зарегистрировавшую иностранцев в квартире

12:19 | 06.06.2018 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей в доход государства назначено 58-летней жительнице Пензы, которая фиктивно поставила на миграционный учет двоих граждан Узбекистана. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе осудили женщину, фиктивно зарегистрировавшую иностранцев в квартире

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В феврале 2018 года злоумышленница подписала уведомления в отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Пензе с указанием места постановки на учет двоих граждан Узбекистана без намерения предоставить им свое жилое помещение для пребывания», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что тем самым женщина содействовала легализации их нахождения в стране.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.

По ее словам, иностранцы сняты с регистрационного учета в жилище женщины еще в период расследования.

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