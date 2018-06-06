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В Пензенской области в суд передано дело о смерти девушки после интимной связи в гараже

16:00 | 06.06.2018 | Криминал

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Пенза, 6 июня 2018. PenzaNews. Житель рабочего поселка Земетчино Пензенской области 1995 года рождения, подруга которого погибла в гараже, предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В Пензенской области в суд передано дело о смерти девушки после интимной связи в гараже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь на 24 декабря 2017 года девушка 2002 года рождения вместе с обвиняемым находилась в его гараже. Молодой человек, зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в половую связь в автомашине «Lada Priora». С целью прогрева салона им был запущен двигатель, при этом ворота гаража были закрыты», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она напомнила, что несовершеннолетняя скончалась из-за острого отравления окисью углерода.

«Обвиняемому удалось выбраться из гаража и зайти в дом. Скорую медицинскую помощь на место происшествия вызвала его родственница. Прибывшие медработники уже ничем не смогли помочь девушке и констатировали ее смерть», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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