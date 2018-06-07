Вступил в силу приговор по делу о доставке в Пензу партии немаркированного алкоголя Криминал

Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Приговор жителю Пензы, признанному судом виновным в приобретении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, которым ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 50 тыс. рублей, вступил в законную силу.

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«Действуя умышленно, ради извлечения постоянного дохода пензенец 1980 года рождения договорился с неустановленными лицами о приобретении у них для последующего сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере без сопроводительных документов, подтверждающих легальность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он уточнил, что затем в Московской области в фуру была загружена партия спиртного — не менее 14 тыс. 300 бутылок с этикетками «Finskaya Silver», минимум 2 тыс. 240 — «Родник Сибири», не менее 2 тыс. 600 — «Гжелка».

«С фиктивными накладными спиртосодержащая жидкость была доставлена в Пензу 22 декабря 2017 года, а злоумышленник через банк произвел ее оплату. В ходе разгрузки он был задержан сотрудниками ФСБ, а незаконно приобретенный товар, стоимость которого составила 3 млн. 657 тыс. 220 рублей, изъят», — сказал собеседник агентства.

Представитель суда пояснил, что мужчина был взят под стражу в зале суда.

«Наложенный в ходе следствия арест на счета и автомобиль «BMW X5» подсудимого оставлен до исполнения приговора в части взыскания штрафа», — добавил он.