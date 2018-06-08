В отношении гендиректора «Пензпромстроя» возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 8 июня 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» возбуждено в отношении генерального директора пензенской компании ОАО «Пензпромстрой» Вячеслава Черкасова по материалам прокурорской проверки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, выявлена невыплата 14 сотрудникам предприятия зарплаты в ноябре и декабре 2017 года и 17 работникам — с февраля по апрель 2018 года.

«Прокурором Железнодорожного района города в отношении ОАО «Пензпромстрой» и генерального директора данного предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которые в настоящее время находятся на рассмотрении», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова добавила, что в интересах работников компании в суд направлено 70 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы за январь–май 2018 года на общую сумму свыше 2 млн. рублей.

«В настоящее время 57 из них более чем на 1,7 млн. рублей судом удовлетворены. Оставшиеся находятся на рассмотрении», — уточнила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ходе совещания в мэрии 29 мая начальник городского управления муниципального имущества Наиля Алюшева озвучила сумму задолженности компании «Пензпромстрой» по арендной плате за земельные участки, которая составила 4 млн. 200 тыс. рублей.