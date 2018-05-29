В Пензе застройщики задолжали более 197 млн. рублей за аренду участков Экономика

Пенза, 29 мая 2018. PenzaNews. Общая задолженность компаний-застройщиков по арендной плате за земельные участки в Пензе превысила 197 млн. рублей. Об этом сообщила начальник городского управления муниципального имущества Наиля Алюшева в ходе совещания в мэрии во вторник, 29 мая.

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Она пояснила, что долг ОАО «Пензастрой» составил 106 млн. 800 тыс. рублей, холдинга «СКМ Групп» — 40 млн. 500 тыс. рублей, ООО «Бизнес-Консалтинг-Плюс» — 36 млн. рублей, ООО «Сан-Лико-Инвест» — 5 млн. 800 тыс. рублей, ОАО «Пензпромстрой» — 4 млн. 200 тыс. рублей, ООО «Север-Траст» — 3 млн. 700 тыс. рублей.

В связи с этим глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову провести встречу с руководителями этих организаций и довести до них сведения о возможности изъятия муниципалитетом некоторых земельных участков.

«За редким исключением речь здесь идет о крупных компаниях, которые успешно работают. Значительный объем по строительству в городе не освобождает их от выполнения взятых на себя обязательств», — отметил он.

В продолжение совещания Наиля Алюшева проинформировала собравшихся, что крупными неплательщиками арендной платы за земельные участки также являются ПО «Завод Пензтекстильмаш», долг которого достиг 8 млн. рублей, гаражно-строительные кооперативы «Октябрьский сад» и «Лесной», задолжавшие более 2 млн. и 1 млн. рублей соответственно, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

По данным на февраль 2018 года, задолженность застройщиков за аренду земельных участков в Пензе превышала 198 млн. рублей. Крупнейшим неплательщиком также был ОАО «Пензастрой», на тот период его долг составлял более 104 млн. рублей.