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В Пензенской области 21-летнюю женщину осудили за интимную связь со школьником

14:14 | 27.06.2018 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. 21-летняя жительница Башмаковского района Пензенской области признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В Пензенской области 21-летнюю женщину осудили за интимную связь со школьником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в начале февраля 2018 года женщина неоднократно по взаимному согласию вступала в интимную связь с 15-летним школьником.

«Свою вину в совершении преступления она признала полностью», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что суд назначил жительнице Башмаковского района наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

«Приговор вступил в законную силу», — отметила Светлана Артамонова.

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