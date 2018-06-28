Житель Пачелмы осужден за ловлю рыбы без разрешения Криминал

Пачелма, 28 июня 2018. PenzaNews. 52-летний житель Пачелмы Пензенской области, признанный виновным в незаконной ловле рыбы, приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в пользу государства условно с испытательным сроком 1 год.

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«По делу установлено, что в конце апреля 2018 года, в период нереста рыбы, мужчина незаконно ее ловил с применением сети, не имея разрешительных документов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в судебном заседании мужчина признал себя виновным в совершении преступления и раскаялся в содеянном.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила собеседница агентства.