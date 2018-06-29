В Пензенской области мужчину будут судить за изнасилование пенсионерки и ее убийство Криминал

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. 27-летний житель Малосердобинского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании пенсионерки и ее убийстве.

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«По данным следствия, в ночь на 6 марта 2018 года житель села Старое Славкино пришел к потерпевшей 1947 года рождения и попросил продать ему алкоголь. Получив отказ, мужчина несколько раз ударил хозяйку дома рукой по голове, отчего та упала на пол. С целью подавления возможного сопротивления потерпевшей и беспрепятственного завладения ее имуществом, злоумышленник связал ей руки и ноги попавшимися под руку предметами», — сообщила ИА «PenzaNews»старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, уточнив, что он использовал простыню, шланг от пылесоса и телевизионный кабель.

По ее словам, мужчина неоднократно требовал сказать, где хранятся деньги, а затем похитил 10 бутылок алкоголя, 300 рублей и мобильный телефон женщины.

«Обнаружив спиртное, он начал распивать его. После употребления алкоголя злоумышленник совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что, опасаясь обращения пенсионерки в правоохранительные органы, обвиняемый решил убить ее: по данным следствия, он оттащил связанную женщину к печке, взял молоток и несколько раз ударил ее по голове, после чего бросил тело в углубление в полу под печкой.

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«В ходе работы следователей и сотрудников полиции по убийству поступила оперативная информация о возможной причастности злоумышленника к смерти еще одного местного жителя 1940 года рождения, скончавшегося в конце февраля 2018 года. Эти сведения также нашли свое объективное подтверждение», — уточнила представитель СУ СКР.

По ее словам, в ходе допросов злоумышленник рассказал о том, как в ходе словесной перебранки несколько раз ударил пенсионера, в итоге тот от полученных травм скончался.

«На протяжении всего периода следствия обвиняемый по решению суда находился под стражей», — отметила собеседница агентства.