Бывший стажер пензенской колонии осужден за мелкое взяточничество Криминал

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Бывший стажер исправительной колонии №7 управления ФСИН России по Пензенской области, который признан судом виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», оштрафован на 20 тыс. рублей.

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Уголовное дело расследовалось при взаимодействии сотрудников регионального управления СКР и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.

«По данным следствия, молодой человек 1998 года рождения, являясь стажером по должности младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №7, в апреле 2018 года предложил одному из осужденных совершить незаконные действия — передать запрещенный к хранению в колонии мобильный телефон. Осужденный согласился, при этом предложил сотруднику исправительного учреждения за это взятку в виде мобильного телефона стоимостью чуть более 1,3 тыс. рублей. В конце апреля стажер получил от не установленного следствием лица около одного из торговых центров Пензы два мобильных телефона: один предназначался ему в качестве взятки, второй — для передачи осужденному», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в конце мая 2018 года сотрудник колонии предложил тому же заключенному передать еще один телефон за взятку в 5 тыс. рублей, и через несколько дней он получил от него часть вознаграждения — 1 тыс. рублей — на баланс мобильного.

«Оба телефона, переданных должностным лицом осужденному, были изъяты в ходе осмотра места происшествия сотрудниками правоохранительных органов», — отметила собеседница агентства, уточнив, что приговор по делу пока не вступил в законную силу.