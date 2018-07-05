Житель Никольска получил условный срок за взятку начальнику отделения ГИБДД Криминал

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области приговорен к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и взятку начальнику районного отделения ГИБДД за неоформление материала по нарушению.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, мужчина в мае 2016 года уже привлекался за пьяную езду, в связи с чем был лишен водительских прав на 1,5 года.

«13 апреля 2018 года он, будучи в нетрезвом виде, управлял машиной и двигался в сторону поселка Сура Никольского района. Около 17.00 его остановил инспектор ДПС. После проведения освидетельствования водителя и установления состояния опьянения злоумышленник решил дать взятку начальнику отделения ГИБДД межмуниципального отдела полиции «Никольский», прибывшему на место задержания транспортного средства. С этой целью по пути следования в отдел полиции задержанный водитель предложил последнему взятку за неоформление материала. Полицейский ответил отказом», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, мужчину это не остановило и, находясь в отделе полиции, он лично передал начальнику отделения ГИБДД 30 тыс. рублей за незаконное бездействие.

«Сотрудник полиции вновь отказался от вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она добавила, что житель Никольска также лишен права управления транспортным средством на 2,5 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.