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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кузнецка, плеснувшего жене в лицо кипятком

09:47 | 10.07.2018 | Криминал

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Кузнецк, 10 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью возбуждено в отношении 44-летнего жителя Кузнецка Пензенской области, который в ходе ссоры выплеснул в лицо жене кипяток.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Кузнецка, плеснувшего жене в лицо кипятком. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Доследственная проверка показала, что между супругами 5 июля 2018 года возник конфликт. Исчерпав все доводы в семейно-бытовой ссоре мужчина решил использовать в качестве аргумента оказавшийся в опасной близости чайник с кипятком и выплеснул его содержимое в лицо женщине. Вследствие этого она получила повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

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