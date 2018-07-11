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В Пензе лжепрокурор пытался выманить коньяк и конфеты у директора школы

18:08 | 11.07.2018 | Криминал

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Неизвестный под видом сотрудника прокуратуры пытался обманом заставить руководительницу одного из пензенских общеобразовательных учреждений принести в областное надзорное ведомство алкоголь и конфеты, однако та ответила отказом.

В Пензе лжепрокурор пытался выманить коньяк и конфеты у директора школы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В среду, 11 июля, неустановленное лицо позвонило на служебный телефонный номер директора общеобразовательного учреждения и от имени одного из руководителей региональной прокуратуры сообщило о необходимости явиться для обсуждения вопросов, возникших в ходе проверки возглавляемого ею учреждения. Через некоторое время по пути в прокуратуру по мобильному телефону женщине предложили приобрести коньяк и конфеты, пообещав вернуть деньги, однако она отказалась», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, когда директор школы прибыла в прокуратуру Пензенской области, выяснилось, что никто из работников ведомства ее не вызывал, а проверочных мероприятий в учреждении не проводилось.

«В настоящее время по данному факту организована проверка. Еще раз обращаем внимание жителей нашего региона на то, что работники прокуратуры ни с какими просьбами о перечислении денежных средств, покупке каких-либо подарков, обещаниями получения вознаграждения к гражданам и должностным лицам обращаться не могут. Если на ваш телефон поступил звонок с такими просьбами от имени сотрудника прокуратуры, значит в отношении вас пытаются совершить мошеннические действия. Обо всех подобных случаях, не выполняя просьб звонившего, необходимо срочно сообщать в ближайший отдел полиции или дежурную часть УМВД России по Пензенской области в целях организации уголовного преследования мошенников», — добавила собеседница агентства.

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