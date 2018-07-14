EN
12:29:30 Суббота, 14 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Башмаковском районе осужден мужчина, предложивший взятку сотруднику Госавтоинспекции

09:18 | 14.07.2018 | Криминал

Печать

Башмаково, 14 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено жителю Башмаковского района Пензенской области, предложившему взятку сотруднику Госавтоинспекции.

В Башмаковском районе осужден мужчина, предложивший взятку сотруднику Госавтоинспекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 21 мая 2018 года 48-летний мужчина прибыл к отделению ГИБДД отдела полиции по Башмаковскому району. Пройдя в кабинет начальника, он высказал ему намерение управлять трактором, не имея при этом права управления данным транспортным средством, и попытался передать взятку в размере 12 тыс. рублей за несоставление в отношении него протоколов об административном правонарушении в случае его совершения», — сообщила «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина также пояснил, что проходить специальное обучение и получать в установленном законом порядке право управления трактором не желает, так как решил лишь в летний сезон подзаработать с использованием этого вида транспортного средства.

«Начальник отделения ГИБДД отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Приговор пока не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
Виктор Кувайцев вручил Наиле Алюшевой медаль «За созидание во благо Пензы» В Пензенской области за полгода в суд направлено 770 уголовных дел
В Пензенской области единый «День без опасности» для детей проведут 17 июля Камнев объяснил, почему его однопартиец проголосовал против законопроекта КПРФ
Кондрашин считает слишком жестким повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет Молодой житель Каменки приговорен к двум годам колонии за удар шампуром в поясницу
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама