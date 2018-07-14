В Башмаковском районе осужден мужчина, предложивший взятку сотруднику Госавтоинспекции Криминал

Башмаково, 14 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено жителю Башмаковского района Пензенской области, предложившему взятку сотруднику Госавтоинспекции.

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«Следствием и судом установлено, что 21 мая 2018 года 48-летний мужчина прибыл к отделению ГИБДД отдела полиции по Башмаковскому району. Пройдя в кабинет начальника, он высказал ему намерение управлять трактором, не имея при этом права управления данным транспортным средством, и попытался передать взятку в размере 12 тыс. рублей за несоставление в отношении него протоколов об административном правонарушении в случае его совершения», — сообщила «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина также пояснил, что проходить специальное обучение и получать в установленном законом порядке право управления трактором не желает, так как решил лишь в летний сезон подзаработать с использованием этого вида транспортного средства.

«Начальник отделения ГИБДД отказался от незаконного вознаграждения. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Приговор пока не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.