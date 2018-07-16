Житель Белинского района осужден за склонение знакомых к употреблению наркотиков Криминал

Белинский, 16 июля 2018. PenzaNews. 20-летний житель Белинского района Пензенской области приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на такой же период за склонение своих знакомых к употреблению наркотиков.

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«По делу установлено, что вечером 26 марта ранее судимый молодой мужчина в компании с двумя жителями Белинского возвращался из Пензы домой. При себе у него имелось наркотическое вещество N-метилэфедрон, приобретенное через интернет путем оплаты и получения координат тайника на территории областного центра», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она отметила, что в дороге молодой человек решил употребить вещество и попросил остановить автомобиль на обочине перед выездом из Богословки, а потом предложил наркотик своим спутникам.

«Молодые люди приняли его предложение. По пути домой они сделали еще несколько остановок, продолжая употребление наркотика», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что приговор в законную силу пока не вступил.