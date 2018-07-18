EN
17:46:55 Среда, 18 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

По факту гибели трех человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело

15:37 | 18.07.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара на улице Набережной в селе Лесной Вьяс Лунинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту гибели трех человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«17 июля 2018 года около 23.00 в доме по улице Набережной в селе Лесной Вьяс произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилых комнатах были обнаружены мертвыми женщины 1932 и 1936 годов рождения, в террасе — мужчина 1966 года рождения, сын одной из погибших», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, со слов очевидцев, пожар возник в помещении террасы, где ночевал мужчина.

«Он периодически злоупотреблял спиртным, в связи с чем состоял на профилактическом учете в администрации местного сельсовета. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного курения. При осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — добавила Татьяна Махницкая.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области вырастет число тех, кто получит прививку от гриппа «День поля» отметили в Пензенской области под дождем
Мэр Пензы нацелил нового директора «Спецбюро» на вывод МУПа из кризиса В Пензенской области 18-летняя многодетная мать лишена свободы
В Вадинском районе утонул мужчина В Пензенской области за полгода выявили пять фактов легализации доходов от наркобизнеса
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама