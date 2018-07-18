По факту гибели трех человек при пожаре в Лунинском районе возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», возбуждено по факту гибели трех человек в результате пожара на улице Набережной в селе Лесной Вьяс Лунинского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«17 июля 2018 года около 23.00 в доме по улице Набережной в селе Лесной Вьяс произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилых комнатах были обнаружены мертвыми женщины 1932 и 1936 годов рождения, в террасе — мужчина 1966 года рождения, сын одной из погибших», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что, со слов очевидцев, пожар возник в помещении террасы, где ночевал мужчина.

«Он периодически злоупотреблял спиртным, в связи с чем состоял на профилактическом учете в администрации местного сельсовета. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного курения. При осмотре на телах погибших, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза», — добавила Татьяна Махницкая.