В Кузнецке молодой человек вскоре после своего совершеннолетия предстанет перед судом Криминал

Пенза, 20 июля 2018. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 2000 года рождения, обвиняемый в нападении на знакомого с ножом, предстанет перед судом вскоре после своего совершеннолетия.

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«По данным следствия, днем 8 мая молодой человек 1998 года рождения позвонил знакомому и назначил встречу. Последний согласился, но решил взять с собой еще одного приятеля. Встретившись на улице Леваневского в Кузнецке, звонивший начал выяснять у знакомого, когда тот вернет ему 1,5 тыс. рублей, которые ранее взял в долг. Последний отрицал наличие долга. Между молодыми людьми завязалась потасовка, молодой человек начал наносить удары несовершеннолетнему. Их разнял третий участник встречи, который вскоре ушел. Оставшись вдвоем, они продолжили выяснять отношения. Молодой мужчина вновь начал бить своего должника. Когда несовершеннолетний упал на землю, он увидел рядом с собой нож, схватил его и ударил им в спину соперника», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, в результате здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

«Пострадавший после получения ранения направился в Каменку, где сообщил матери, что упал на острый предмет и поранился. В тот же день он обратился в больницу, где был прооперирован. Женщина через несколько дней сообщила в правоохранительные органы о получении ее сыном телесного повреждения, догадываясь, что тот скрывает от нее действительные обстоятельства получения колото-резаной раны. Обвиняемый в ходе следствия признал вину в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он достиг совершеннолетия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавила собеседница агентства.