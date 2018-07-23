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Житель Пензенского района наказан за незаконное хранение боеприпасов

10:06 | 23.07.2018 | Криминал

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Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Житель Пензенского района Пензенской области приговорен к ограничению свободы за незаконное хранение боеприпасов.

Житель Пензенского района наказан за незаконное хранение боеприпасов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пензенского районного суда, мужчина незаконно хранил 14 спортивно-охотничьих винтовочных патронов кольцевого воспламенения.

«Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью, согласился с обвинением. Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что мужчине запрещено выезжать за пределы района и изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.

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