В Заречном два судебных пристава попались на взятке Криминал

Пенза, 23 июля 2018. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки», возбуждено в Заречном при взаимодействии сотрудников управлений СКР и ФСБ РФ по Пензенской области в отношении двоих судебных приставов-исполнителей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по версии следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за снятие запрета на совершение регистрационных действий в отношении полдоли авторемонтного цеха, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, с которого предстояло взыскать более 250 тыс. рублей.

«30 мая 2018 года судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении 1/2 доли авторемонтного цеха. В июне 2018 года к другому судебному приставу-исполнителю того же отдела обратился знакомый, который сообщил о знакомстве с предпринимателем, на недвижимое имущество которого были наложены ограничительные меры», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что приставы вступили в сговор и решили получить за незаконные действия 100 тыс. рублей — эту сумму посредник вручил одной из сотрудниц отдела 20 июля после вынесения постановления об отмене мер по запрету регистрационных действий, а та в свою очередь передала половину денег коллеге, подписавшей незаконный документ.

«Непосредственно после передачи денег противоправные действия судебных приставов-исполнителей и посредника во взяточничестве были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — сообщила Татьяна Махницкая, уточнив, что в отношении мужчины, передававшего деньги от лица предпринимателя, также возбуждено уголовное дело.

По ее словам, приставам предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В пресс-службе управления ФССП России по Пензенской области сообщили ИА «PenzaNews», что ведомство проводит проверку по факту произошедшего.