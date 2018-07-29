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Сдававшая жилье пензячка перевела деньги «военному», который оказался аферистом

10:24 | 29.07.2018 | Криминал

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Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы, пытавшаяся сдать внаем квартиру на улице Пролетарской через сайт объявлений Avito.ru, попалась на уловку мошенника, который выдал себя за военного.

Сдававшая жилье пензячка перевела деньги «военному», который оказался аферистом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина позвонил по контактному телефону, выразил готовность арендовать жилье и под надуманными предлогами, в том числе якобы с целью составления некоего отчета, убедил владелицу квартиры перевести ему 14 тыс. рублей на счет абонентского номера мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что стражи порядка принимают меры по установлению личности злоумышленника.

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