Сдававшая жилье пензячка перевела деньги «военному», который оказался аферистом Криминал

Пенза, 29 июля 2018. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы, пытавшаяся сдать внаем квартиру на улице Пролетарской через сайт объявлений Avito.ru, попалась на уловку мошенника, который выдал себя за военного.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, мужчина позвонил по контактному телефону, выразил готовность арендовать жилье и под надуманными предлогами, в том числе якобы с целью составления некоего отчета, убедил владелицу квартиры перевести ему 14 тыс. рублей на счет абонентского номера мобильной связи.

«По факту мошенничества проводится проверка», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что стражи порядка принимают меры по установлению личности злоумышленника.