В Пензе несовершеннолетняя отработает 60 часов за две кражи у бабушки Криминал

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. 14-летная жительница Пензы, признанная судом виновной в совершении двух краж денег у своей бабушки, приговорена к наказанию в виде 60 часов обязательных работ.

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«Следствием и судом установлено, что утром 19 февраля 2018 года девушка через общий подпол незаконно проникла в жилую комнату ее бабушки и украла 5 тыс. рублей. Женщина в тот момент находилась на стационарном лечении в одной из больниц Пензы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, через два дня аналогичным способом девушка похитила у родственницы еще 25 тыс. рублей.

«Чтобы потерпевшая не заметила совершения краж, вместо денег несовершеннолетняя оставляла билеты «Банка приколов», похожие на 5-тысячные купюры. Деньгами она впоследствии распорядилась по своему усмотрению, потратив их на свои личные нужды. Приговор не вступил в законную силу», — добавила собеседница агентства.