Житель Пензенского района обвиняется в смерти односельчанина Криминал

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предъявлено мужчине 1988 года рождения, избившему односельчанина, который спустя несколько дней после этого умер в Пензенском районе Пензенской области.

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«По данным следствия, днем 19 июля в селе Колышлейка обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вместе с двумя приятелями пришел к своему односельчанину, чтобы выяснить отношения. Мужчина решил спросить последнего, действительно ли один из его приятелей избивал его ранее, о чем хозяин дома ему якобы рассказывал. Потерпевший ответил, что такого никогда не было. Мужчина, разозлившись, что тот выставил его лжецом, ударил владельца жилища несколько раз в грудь, а затем по лицу. Пострадавший упал на пол, а злоумышленник нанес ему еще не менее восьми ударов ногой по телу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что хозяин дома умер спустя несколько дней — 25 июля его тело в собственном доме обнаружили соседи.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебные медицинская, биологическая, психолого-психиатрическая экспертизы», — пояснила собеседница агентства.