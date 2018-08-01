Лишение свободы грозит мужчине, вырастившему в Вадинске 105 кустов мака Криминал

Пенза, 1 августа 2018. PenzaNews. Наказание вплоть до лишения свободы на срок два года грозит 47-летнему мужчине, вырастившему на территории своего домовладения в селе Вадинск Пензенской области 105 кустов мака. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«Злоумышленник ухаживал за растениями, регулярно поливал их и пропалывал сорняки», — отметили в ведомстве.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

«Подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — добавили в УМВД.