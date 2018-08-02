32-летний бывший инспектор ДПС из Колышлея приговорен к лишению свободы за взятку Криминал

Колышлей, 2 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима назначено 32-летнему жителю Колышлея Пензенской области, работавшему инспектором ДПС.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, сотрудник Госавтоинспекции поймал за рулем водителя, ограниченного в этом праве из-за неуплаченных штрафов, составил на него протокол и потребовал передать ему не менее 25 тыс. рублей за уничтожение документа.

«Водитель, выполняя требование инспектора ДПС, направился к ближайшему банкомату, чтобы снять денежные средства, при этом водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства остались у сотрудника ведомства в качестве гарантии передачи взятки. Решив пресечь незаконную деятельность, он обратился в дежурную часть и сообщил о незаконном требовании», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что водителю было выдано 13 тыс. рублей, помещенных в пачку из-под сигарет и помеченных специальным красителем, которые он в тот же день передал сотруднику ведомства, после чего злоумышленник был задержан.

«Инспектор ДПС, пытаясь избежать ответственности, выбросил предмет взятки на землю. Однако в смывах с его рук выявлены следы специального красителя, которым были помечены купюры. В судебном заседании мужчина утверждал, что в действительности не собирался уничтожать административный протокол», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, бывший инспектор оштрафован на 260 тыс. рублей и лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на 2 года.

«Мера пресечения в виде домашнего ареста в день вынесения приговора была изменена на заключение под стражу в зале суда. Не согласившись с данным судебным решением, он принес апелляционную жалобу, в которой ссылался на неправильную квалификацию его действий и суровость назначенного наказания. Пензенский областной суд оставил приговор в части выводов о квалификации действий виновного и назначенного наказания без изменения, а жалобу без удовлетворения», — пояснила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ.