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В Пензе начали рассматривать дело экс-судьи саратовского облсуда Владимира Стасенкова

16:20 | 07.08.2018 | Криминал

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество на сумму 15 млн. рублей, началось в Пензенском областном суде во вторник, 7 августа.

В Пензе начали рассматривать дело экс-судьи саратовского облсуда Владимира Стасенкова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Судья Вячеслав Судариков разъяснил присутствующим в зале, а также потерпевшему, который отбывает наказание в колонии и участвует в слушаниях посредством видеоконференцсвязи, регламент разбирательства и меры воздействия за нарушение установленного порядка.

После этого старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области Дмитрий Дырдов заявил ходатайство о наложении ареста на денежные средства в размере 1 млн. рублей, находящиеся на лицевом счете, который открыт на имя супруги подсудимого.

В свою очередь Владимир Стасенков возражал против его удовлетворения, пояснив, что это личные деньги супруги, которые она получила от продажи недвижимости, доставшейся ей по наследству.

Для принятия решения судья удалился в совещательную комнату, по возвращении из которой сообщил, что ходатайство не подлежит удовлетворению.

По словам Вячеслава Сударикова, суду не были представлены доказательства того, что денежные средства являются совместно нажитым имуществом, а довод о том, что они получены супругой подсудимого от продажи жилья, не опровергнут стороной обвинения.

Также судья отказал в удовлетворении ходатайств СМИ о проведении фотосъемки в ходе рассмотрения дела, которое слушается в открытом судебном заседании.

Он согласился с мнением стороны защиты о том, что это будет отвлекать участников.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», из материалов уголовного дела следует, что бывший судья Саратовского областного суда Владимир Стасенков договорился со своим знакомым об оказании содействия в вынесении оправдательного приговора в отношении лица, впоследствии осужденного на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей. При этом в действительности он не мог влиять на решения, принимаемые Волжским районным судом Саратова.

По версии следствия, потерпевшему и его родственникам было предложено передать 17 млн. рублей: 15 млн. рублей предназначалось для судьи Саратовского областного суда, а 2 млн. — для посредника.

В феврале 2016 года судья был задержан сотрудниками ФСБ около своего дома в Саратове при получении первой части денег.

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