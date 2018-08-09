Житель Пензы признался в поджоге машины бывшей супруги Криминал

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. 35-летний мужчина, подозреваемый в поджоге автомобиля бывшей супруги, который был припаркован в Первомайском районе Пензы, дал признательные показания. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

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В ведомстве пояснили, что женщина, вернувшись с работы, оставила автомобиль «Mitsubishi» на стоянке во дворе, а утром следующего дня от соседа узнала о возгорании — машина в результате произошедшего выгорела полностью.

«Сотрудники полиции установили очевидцев случившегося. Они пояснили, что незадолго до возгорания к машине потерпевшей подходил неизвестный мужчина, который приехал на автомобиле «Газель», а затем скрылся», — сказали в УМВД.

В пресс-службе добавили, что стражи порядка вычислили злоумышленника.

«Мужчина пояснил, что совершил преступление в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавал, к каким последствиям могут привести его действия», — отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».