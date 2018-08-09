В Пензе к 22 годам колонии приговорен мужчина, изнасиловавший и убивший пенсионерку Криминал

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок два года назначено жителю Пензенской области 1991 года рождения, который признан судом виновным в изнасиловании и убийстве пенсионерки, а также совершении других преступлений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Быченкова.

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Она напомнила, что в марте 2018 года злоумышленник пришел к односельчанке и попросил продать ему спиртное.

«Получив отказ, он нанес женщине несколько ударов по голове. Когда она упала, мужчина связал ей руки и ноги простыней, предметами одежды, шлангом от пылесоса и телевизионным кабелем, обмотал голову платком и вставил в рот кляп. Затем он взял 10 бутылок водки, деньги и сотовый телефон. С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей злоумышленник изнасиловал женщину, после чего совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Желая избежать уголовной ответственности за преступления, мужчина взял молоток и нанес им не менее восьми ударов по голове потерпевшей», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что пенсионерка скончалась на месте преступления.

Пресс-секретарь облсуда добавила, что также установлена причастность мужчины к смерти односельчанина в ходе конфликта, произошедшего 20 февраля 2018 года.

Она отметила, что, согласно приговору суда, злоумышленник обязан компенсировать потерпевшим причиненный моральный вред в размере 1 млн. рублей и имущественный ущерб в размере более 87 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный срок.