Глава компаний «Резана-Финанс» и «Резана-Инвест» осужден за хищение почти 28 млн. рублей Криминал

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Приговор генеральному директору и учредителю компаний «Резана-Финанс» и «Резана-Инвест» Александру Карпову, который осужден к лишению свободы на срок 4,5 года за хищение в 2014–2016 годах 27 млн. 593 тыс. 506 рублей у 146 жителей Пензенской области, вступил в законную силу.

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Мужчина 1991 года рождения признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова, во главе компании «Резана-Финанс» он осуществлял деятельность по выдаче потребительских займов, а в 2014 году создал вторую фирму — «Резана-Инвест» — для прикрытия массового хищения денежных средств.

«Ее офисы располагались по четырем адресам в Пензе. Для работы в них руководитель принял менеджеров и другой персонал, который не был осведомлен о его преступной деятельности. Для привлечения клиентов была развернута активная рекламная кампания, направленная на формирование убеждения в получении выплат по договорам займа за счет доходности инвестиционных проектов организации, что являлось для граждан дополнительным побуждающим мотивом для внесения значительных денежных сумм», — пояснила собеседница агентства.

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Она отметила, что для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств сотрудники ООО «Резана-Инвест» по указанию гендиректора в ряде случаев производили выплаты начисленных процентов и возврат основных сумм займов за счет средств, внесенных в кассу последующими клиентами, то есть действовали по принципу финансовой пирамиды.

«Так, доверяя мошеннику, обманутая семья из Пензы лишилась около 2,5 млн. рублей, еще один человек — чуть больше 1 млн. рублей», — уточнила пресс-секретарь.

По словам Натальи Быченковой, мужчина признал свою вину лишь частично, пояснив, что долг перед потерпевшими образовался в результате его непродуманной финансовой деятельности.

Она отметила, что, согласно приговору суда, в счет возмещения материального ущерба потерпевшим обращено взыскание на арестованное имущество, принадлежащее руководителю фирм — дом и земельный участок в Пензенской области, а также автомобиль «BMW».

«Не согласившись с приговором, два адвоката осужденного и двое потерпевших подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.