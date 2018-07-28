Задержан глава пензенского офиса банка «Уралсиб» Криминал

Пенза, 28 июля 2018. PenzaNews. Руководитель операционного офиса «Пензенский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» Павел Будянский задержан сотрудниками правоохранительных органов в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с деятельностью компании «Инвест-Гарант», привлекавшей денежные средства населения по договорам займа, которая прекратила осуществлять выплаты вкладчикам. Об этом говорится в статье, опубликованной в свежем выпуске газеты «Улица Московская».

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«25 июля ряд сотрудников операционного офиса «Пензенский» были приглашены в следственное управление УМВД [России по городу Пензе] на улице Злобина, 52, и там допрошены. И 25 июля руководитель оперофиса «Уралсиба» Павел Будянский был задержан на 48 часов», — уточняется в публикации.

В ней отмечается, что таким образом полицейские «добрались до одного из контрагентов «Инвест-Гаранта» — банка, в котором компании, так или иначе связанные с владелицей данной организации, соучредителем ООО «Доки 24/7» и ООО «Микрокредитная компания «Айрис» (бренд «Легкие бабки») Натальей Симакиной, имели зарплатные проекты.

«Очевидно, следователи УМВД рассчитывают на то, что Павел Будянский начнет давать показания против Натальи Симакиной, которая, кажется, начала давать показания против Будянского», — добавляется в статье.

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В конце июня в ряде СМИ появилась информация о задержании Натальи Симакиной в рамках уголовного дела, возбужденного полицией. Однако до настоящего времени официально в пресс-службе УМВД России по Пензенской области эти сведения никак не прокомментировали.

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа под названием «Пострадавшие вкладчики ООО «Инвест-Гарант», в которой состоят более 1,2 тыс. участников. В описании отмечается, что она образована для обмена информацией после того, как в мае 2018 года компания прекратила выплаты по договорам.

Ранее аналогичным образом в Пензе объединились обманутые дольщики, которые, отстаивая свои права, с ноября 2017 года по апрель 2018-го провели шесть полноценных митингов и множество одиночных пикетов, в том числе в Москве — у зданий Госдумы, «Останкино» и администрации президента РФ.