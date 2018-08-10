Приехавшего из Ингушетии молодого человека будут судить в Пензе за оправдание экстремизма Криминал

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Мужчина 1997 года рождения предстанет перед судом в Пензе по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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«По данным следствия, молодой человек ранее проживал в Ингушетии. Осенью 2016 года он приехал в Пензу, где в последнее время жил и учился. С марта 2016 года по ноябрь 2017-го обвиняемый, находясь на территории Ингушетии, а затем и Пензенской области, используя сотовый телефон с доступом к интернету, неоднократно размещал на своей странице в соцсети графические изображения с текстовыми записями, аудиозаписи и видеозапись экстремистского характера. При этом его страница была доступна для неопределенного круга лиц», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что, как показала экспертиза, в размещенных материалах содержатся признаки побуждения к действиям, в том числе насильственным, против группы лиц по признаку отношения к религии, национальности и происхождения.

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«Кроме того, в период с марта 2016 года по ноябрь 2017-го обвиняемый размещал на своей странице в социальной сети графические изображения с текстовыми записями и аудиозаписи, содержащие признаки оправдания терроризма. Данные материалы также были доступны неопределенному кругу лиц», — добавила собеседница агентства.

Представитель управления пояснила, что еще одно преступление было совершено в конце 2016 года, когда молодой человек на проспекте Строителей встретился с девушкой, с которой ранее в ходе переписки в интернете у него возник конфликт на религиозной почве.

«При встрече в ходе вновь возникшей ссоры обвиняемый нанес девушке один удар рукой по лицу, а затем достал нож, приставил к шее потерпевшей, высказывая в ее адрес угрозы убийством и причинением тяжкого вреда здоровью. Он потребовал, чтобы она извинилась за то, что якобы оскорбила его религию. После этого мужчина нанес ей еще один удар кулаком по лицу. Потерпевшая, испугавшись агрессивного поведения злоумышленника и наличия ножа, угрозу убийством воспринимала реально», — сообщила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что в ходе предварительного следствия обвиняемый находился под стражей.