Жительницы Самарской области подозреваются в шести кражах у пензенских пенсионеров Криминал

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Жительницы Самарской области в возрасте 31 года и 33 лет задержаны по подозрению в совершении шести краж денег и ценностей у пензенских пенсионеров.

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«Злоумышленницы замечали на улицах мужчин и женщин преклонного возраста, подходили к ним и представлялись сотрудницами местной администрации или социальными работниками. Они говорили, что пенсионерам полагается выплата либо продуктовая помощь. Одновременно незнакомки интересовались, проживает собеседник один или вместе с родственниками. Если потенциальная жертва сообщала, что с ней никто не живет, злоумышленницы предлагали ей пройти домой для оформления документов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что затем женщины просили пенсионеров дать им сдачу с 5-тысячной купюры за небольшую выплату, которая им якобы полагается, и пожилые люди невольно выдавали места, где хранили сбережения.

«Узнав, где находится их цель, злоумышленницы предлагали приготовить им тару для получения продуктового набора либо отвлекали внимание пожилых людей необходимостью оформления документов. В то время как пенсионеры выполняли эти действия, сами они похищали деньги из потайных мест, а затем уходили», — добавили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что в одном случае пенсионер лишился 107 тыс. рублей, в другом — 44 тыс. рублей, а в третьем — золотых и серебряных ювелирных изделий стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

«Полицейскими установлена причастность подозреваемых к шести кражам, которые были совершены в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года в Пензе, Кузнецке и Нижнем Ломове. Возбуждены уголовные дела. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проверяют причастность задержанных к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Пензенской области», — добавили в управлении.