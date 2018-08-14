Жительница Хабаровска отправится в колонию за торговлю наркотиками в Пензе Криминал

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Приговор жительнице Хабаровска, осужденной к 6 годам и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за торговлю наркотиками в Пензе, вступил в законную силу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе областной прокуратуры, в 2017 году, находясь в Ставрополе, женщина по телефону договорилась с неизвестным, что будет устраивать тайники с наркотиками в Пензе.

«Неустановленное лицо приобретало запрещенные вещества и организовывало их передачу посреднице через тайники, а та перевозила их в Пензу, расфасовывала на разовые дозы и прятала в общедоступных местах за денежное вознаграждение. По телефону и через Telegram она сообщала подельнику их точное расположение с целью доведения наркотиков до покупателей», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что злоумышленники не смогли до конца довести свой преступный умысел, потому что жительница Хабаровска была задержана сотрудниками правоохранительных органов, а запрещенные вещества обнаружены и изъяты.

«В ходе обыска в арендованной квартире женщины было обнаружено около 297 граммов героина. В общей сложности изъято более 300 граммов этого наркотика», — добавили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что злоумышленница не согласилась с приговором суда в части доказанности вины и назначенного наказания, но апелляционная инстанция признала доводы жалобы необоснованными, оставив квалификацию действий и назначенное наказание без изменения.