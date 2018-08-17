В Пензе к 3 годам колонии приговорена женщина, ударившая дочь ногой в живот Криминал

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено жительнице Пензы 1988 года рождения, ударившей малолетнюю дочь ногой в живот.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального следственного управления СКР, женщина признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Вечером 2 мая 2018 года она, находясь в квартире по месту жительства в Пензе, нанесла не менее одного удара ногой в живот своей малолетней дочери, лежавшей на полу. В результате девочке была причинена закрытая тупая травма живота, расценивающаяся как тяжкий вред здоровью. Свой поступок мать объяснила стрессовым состоянием, явившимся следствием их постоянных ссор с супругом. С ее слов, девочка в тот вечер играла на полу, вела себя шумно и на ее замечания не реагировала», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что женщина вызвала скорую помощь для дочери лишь 4 мая, когда ухудшилось самочувствия ребенка.

Приговор суда пока в силу не вступил и может быть обжалован в установленный законом срок.