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Заплатившая 81 тыс. рублей за путевку в Абхазию пензячка стала жертвой мошенничества

09:00 | 18.08.2018 | Криминал

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Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. 39-летняя жительница Пензы, заплатившая 81 тыс. рублей за путевку в один из пансионатов Абхазии, стала жертвой мошенничества.

Заплатившая 81 тыс. рублей за путевку в Абхазию пензячка стала жертвой мошенничества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, она оформила путевку через интернет — с помощью сайта, который внешне был похож на интернет-ресурс учреждения.

«Впоследствии на электронную почту женщины поступил договор об оказании услуг, в котором были указаны сумма и расчетный счет», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что через три дня после перевода денег потерпевшая выяснила, что пансионата с таким названием в Абхазии не существует, а контактный телефон, указанный на сайте, не отвечает.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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