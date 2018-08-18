Заплатившая 81 тыс. рублей за путевку в Абхазию пензячка стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. 39-летняя жительница Пензы, заплатившая 81 тыс. рублей за путевку в один из пансионатов Абхазии, стала жертвой мошенничества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, она оформила путевку через интернет — с помощью сайта, который внешне был похож на интернет-ресурс учреждения.

«Впоследствии на электронную почту женщины поступил договор об оказании услуг, в котором были указаны сумма и расчетный счет», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что через три дня после перевода денег потерпевшая выяснила, что пансионата с таким названием в Абхазии не существует, а контактный телефон, указанный на сайте, не отвечает.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.