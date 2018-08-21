В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого Криминал

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 58-летнего жителя Пензы, которому предъявлено обвинение в убийстве знакомого.

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«По данным следствия, вечером 18 августа знакомые с детства жители Пензы употребляли спиртные напитки в квартире обвиняемого. В ходе распития между мужчинами произошел словесный конфликт. Потерпевший вскочил из-за стола и схватил лежавший на нем нож. После этого злоумышленник выхватил нож из рук потерпевшего и нанес им по телу и шее последнего множественные колото-резаные удары», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, осознав содеянное, мужчина попросил знакомого вызвать скорую помощь, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснили в управлении.