В Пензенской области выросло число зарегистрированных преступлений Криминал

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. 7 тыс. 413 преступлений зарегистрировано в Пензенской области с января по июль 2018 года, что на 8,5% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При этом отмечено увеличение на 16,7% числа краж, их совершено 2 тыс. 301, а также грабежей на 20% — до 147. На 34,1% — с 590 до 791 — возросло число мошенничеств. Более половины из них, а именно 533, совершено в Пензе. С 3 до 18 увеличилось число вымогательств. Они зарегистрированы в областном центре, Бессоновском, Иссинском, Каменском, Мокшанском и Пензенском районах. На 80% возросло число случаев дачи взятки и на 200% — коммерческого подкупа», — уточнили в надзорном ведомстве.

Читайте также

Осужденный за коммерческий подкуп конкурсный управляющий заплатил 400 тыс. рублей штрафа

В пресс-службе пояснили, что при этом более чем на 10% — до 701 — сократилось число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ, 470 из них совершены в Пензе.

«Снизилось на 12,6 % — до 298 — количество преступлений, совершенных потребителями наркотических средств. Их удельный вес от общего числа зарегистрированных составил 6,6 %. На 43% уменьшилось количество преступлений, совершенных безработными, а также на 16,5 % — преступлений на бытовой почве», — добавили в областной прокуратуре.