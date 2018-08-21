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Осужденный за коммерческий подкуп конкурсный управляющий заплатил 400 тыс. рублей штрафа

13:22 | 21.08.2018 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Приставы взыскали уголовный штраф в размере 400 тыс. рублей с конкурсного управляющего одной из организаций Пензы, который был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

Осужденный за коммерческий подкуп конкурсный управляющий заплатил 400 тыс. рублей штрафа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, ранее злоумышленнику было предложено незаконное вознаграждение в размере 1 млн. рублей — за эти деньги конкурсный управляющий должен быть включить в реестр кредиторов стороннюю фирму.

«Он успел получить лишь 300 тыс. рублей», — уточнила собеседница агентства, добавив, что затем его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Яна Загребельная пояснила, что после приговора мужчина неоднократно обращался в суд за рассрочкой по оплате штрафа, в итоге она была ему предоставлена на 10 месяцев.

«Получив желаемое, должник стал оплачивать штраф неравными суммами, несвоевременно, что повлекло за собой обращение судебного пристава-исполнителя в суд за заменой штрафа иным видом наказания. После получения на руки извещения о явке в заседание сразу нашлись деньги на оплату долга — к настоящему времени он погашен в полном объеме», — отметила представитель управления.

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