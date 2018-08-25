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В Пензе вступил в силу приговор 10 участникам подставных ДТП

15:58 | 25.08.2018 | Криминал

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Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Приговор 10 жителям Пензенской области, признанным виновными в организации подставных ДТП ради страховых выплат, вступил в законную силу.

В Пензе вступил в силу приговор 10 участникам подставных ДТП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель областного суда Наталья Быченкова, идея заработать таким образом пришла мужчине 1991 года рождения, который привлек к этому своих знакомых.

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«Наряду с ним они участвовали в инсценировках и впоследствии получали страховые выплаты на возмещение стоимости ремонта транспортных средств. В результате с октября 2014 года по январь 2017-го было совершено девять ДТП и похищено более 640 тыс. рублей, принадлежащих трем страховым компаниям», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, злоумышленники признали свою вину и частично возместили причиненный ущерб.

«В зависимости от роли каждого в совершении преступления им назначено различное наказание. Двое приговорены к реальному лишению свободы: организатор — к двум годам, его соучастник 1,5 годам с отбыванием в колонии общего режима. Одному назначено наказание условно, двум — штрафы в 80 и 50 тыс. рублей. Пятеро приговорены к обязательным работам, причем один освобожден от них в связи с амнистией», — пояснила пресс-секретарь областного суда.

Наталья Быченкова добавила, что, не согласившись с приговором, адвокаты двух мужчин подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения.

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