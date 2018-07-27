Денисов призвал усилить взаимодействие для уменьшения нарушений в сфере автострахования Общество

Пенза, 27 июля 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов призвал представителей правоохранительных органов усилить взаимодействие со страховыми компаниями для уменьшения нарушений в сфере автострахования на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Существующую проблему можно решить только общими усилиями», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве.

Юрий Денисов уточнил, что ситуация с нарушениями в этой сфере является актуальной как для страховых компаний, так и для их клиентов.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2015 году сотрудникам управления Роспотребнадзора по региону поступило 125 обращений о нарушениях прав потребителей при оказании услуг ОСАГО, в 2016-м — 51, в 2017-м — 33, в первом полугодии 2018-го — 25.

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Основными поводами являлись отсутствие бланков, нарушения прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации, навязывание дополнительных услуг, а также неверное, по мнению заявителей, применение коэффициентов при заключении договоров страхования.

По данным мониторинга управления МВД России по региону, основным видом преступлений в сфере страхования является мошенничество.

Преступники получают страховые выплаты за ДТП, которые либо не происходили в действительности, либо не относятся к страховым случаям. Как правило, это становится возможным благодаря сговору с экспертами, проводящими осмотр места происшествия.