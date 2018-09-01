EN
14:12:40 Суббота, 1 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое несовершеннолетних подозреваются в угоне машины

09:37 | 01.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Двое несовершеннолетних жителей Пензы подозреваются в угоне автомобиля «ВАЗ-2108», припаркованного около дома на улице Егорова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Пензе двое несовершеннолетних подозреваются в угоне машины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что, по словам автовладельца, злоумышленники пошли на преступление ночью.

«Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установили личности предполагаемых злоумышленников», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что несовершеннолетние признались в содеянном, машина изъята.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — отметили в управлении.

Загрузка...
Читайте также
Мера пресечения обвиняемым в создании «нелегального банка» продлена до 1 декабря Уроженец Калужской области подозревается в попытке сбыта в Пензе 3 кг наркотиков
В Кузнецком районе организована проверка по факту гибели двоих детей В Пензе возбуждено дело о мошенничестве в сфере автострахования на 3 млн. рублей
Митрополит Серафим отмечен грамотой Федора Конюхова В Пензе предусмотрели субсидии на обустройство кровли проблемных домов
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама