В Пензе двое несовершеннолетних подозреваются в угоне машины Криминал

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Двое несовершеннолетних жителей Пензы подозреваются в угоне автомобиля «ВАЗ-2108», припаркованного около дома на улице Егорова. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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В ведомстве уточнили, что, по словам автовладельца, злоумышленники пошли на преступление ночью.

«Полицейские провели поквартирный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых установили личности предполагаемых злоумышленников», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что несовершеннолетние признались в содеянном, машина изъята.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — отметили в управлении.