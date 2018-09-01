Мера пресечения обвиняемым в создании «нелегального банка» продлена до 1 декабря Криминал

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Срок домашнего ареста двух жительниц Пензы и содержания под стражей мужчины, которые обвиняются в совершении нескольких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, продлен до 1 декабря 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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В ведомстве отметили, что они обвиняются совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В прокуратуре уточнили, что также эти пензенцы подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

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«По версии следствия, предполагаемый ущерб от незаконной банковской деятельности фигурантов уголовного дела за период с 2013 по 2017 год составил не менее 81 млн. рублей», — уточнили в пресс-службе.

В областной прокуратуре добавили, что необходимость продления срока домашнего ареста и содержания под стражей были вызваны опасениями, что в противном случае обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия, продолжить заниматься аналогичной преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, в том числе еще не установленных следствием, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.