В Пензе силовики закрыли «нелегальный банк», через который прошло более 860 млн. рублей Криминал

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Уголовное дело по факту совершения организованной преступной группой (ОПГ) преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», возбуждено по материалам управления ФСБ России по Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года жителем Пензы 1974 года рождения создана организованная преступная группа, в которую, кроме него, входили две женщины 1970 и 1973 годов рождения, а также мужчина 1985 года рождения. Группа была образована для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вместе с другими, не установленными следствием лицами, члены ОПГ создали не менее 18 так называемых «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них расчетные счета в российских банках — не менее, чем в 22 — с заключением договоров о дистанционном обслуживании.

По словам Татьяны Махницкой, члены группы обсуждали с клиентами услуги, предоставляемые нелегальным банком, договаривались о незаконных операциях с их денежными средствами и установлении процентной ставки за это.

«За обналичивание и «транзит» денежных средств ОПГ получала не менее 9,5% от сумм, поступивших для этих целей на счета «технических» фирм», — уточнила представитель следственного управления.

Она отметила, что зачисляемые на счета подставных фирм деньги фактически находились во владении членов ОПГ и формировали общую денежную массу, которая по своей экономической сущности аналогична принятому в бухгалтерском учете понятию «активы».

«С 2013 по 2017 годы нелегальный банк осуществил незаконные банковские операции на общую сумму более 862 млн. рублей. При этом членами ОПГ был удержан комиссионный сбор в размере не менее 9,5% от сумм денежных средств, поступивших на счета фиктивных фирм, то есть всего на общую сумму более 81 млн. рублей. Данный комиссионный сбор являлся доходом ОПГ, которым ее члены распоряжались по своему усмотрению», — сказала Татьяна Махницкая.

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Она сообщила, что по месту жительства членов преступной группы и в офисных помещениях проведены обыски, изъяты доказательства — бухгалтерская документация, печати и другие.

«Изъяты транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что все члены организованной преступной группы были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение.

«Решением суда организатору ОПГ по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам группы — в виде домашнего ареста. В настоящее время следователями проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — отметила она.