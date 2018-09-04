В Пензе бывший следователь УМВД осужден за присвоение 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Бывший следователь по особо важным делам управления МВД России по Пензенской области приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима за присвоение изъятых денег в сумме 1 млн. рублей и служебный подлог. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По делу установлено, что при расследовании уголовного дела о незаконном обороте наркотических веществ в феврале 2018 года он произвел обыск у лица, подозреваемого в совершении преступления, обнаружил и изъял 2 млн. рублей. Деньги следователь упаковал в бумажный конверт. В нарушение действующих нормативных актов он не поставил свое руководство в известность о фактической сумме изъятых средств. В дальнейшем в своем служебном кабинете мужчина вскрыл конверт и похитил 1 млн. рублей», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, он внес в протокол обыска заведомо ложные сведения об изъятии в ходе этого следственного действия денежных средств в сумме 1 млн. рублей, совершив служебный подлог.

«После обнаружения адвокатом и лицом, подозреваемым в незаконном обороте наркотических средств, несоответствия фактически изъятой и указанной в протоколе обыска денежных сумм по результатам служебной проверки в марте 2018 года он был уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — добавила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что помимо основного наказания бывшему следователю назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, он на 2 года лишен права занимать должности в правоохранительных органах РФ, кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о взыскании с него причиненного материального ущерба в размере 1 млн рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — уточнила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ.