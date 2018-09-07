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Приехавшие на учебу в Пензу студенты из Таджикистана отправятся в колонию за наркотики

10:04 | 07.09.2018 | Криминал

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Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 и 7 лет соответственно назначено двоим гражданам Таджикистана, приехавшим в Пензу для получения высшего образования, которые признаны судом виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Приехавшие на учебу в Пензу студенты из Таджикистана отправятся в колонию за наркотики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце декабря 2017 года посредством мобильной связи и интернета они связались с не установленными следствием поставщиками наркотических средств, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и дали свое согласие за денежное вознаграждение участвовать в незаконном сбыте, исполняя роль закладчиков. По 2 марта 2018 года гости Пензы оборудовали не менее пяти «закладок» с героином», — пояснили в областном надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что при задержании — в оборудованных тайниках и арендуемой квартире — было обнаружено почти 106 граммов запрещенных веществ.

«Злоумышленники свою вину в совершении особо тяжкого преступления признали полностью. Приговор в законную силу пока не вступил», — отметили в прокуратуре.

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