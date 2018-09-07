В Пензе 56-летний мужчина задержан за сексуальное насилие над 12-летним мальчиком Криминал

Пенза, 7 сентября 2018. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего мужчину в рамках уголовного дела, возбужденного в Пензе по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 13 августа 2018 года 56-летний мужчина, находясь на Ласточкином озере в Пензе, познакомился с компанией подростков, которые ловили рыбу. Одного из них — 12-летнего потерпевшего — он обманным путем заманил на противоположный берег озера в безлюдное место, где, применяя насилие, совершил в отношении него действия сексуального характера. Несовершеннолетнему удалось вырваться от злоумышленника и убежать», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что вечером того же дня мальчик рассказал о произошедшем родителям, а те в свою очередь незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

«Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников регионального Следственного комитета и УМВД России по Пензенской области в течение суток мужчина, причастный к совершению данного преступления, был установлен и задержан. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ [«Насильственные действия сексуального характера»]», — сказала Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного уголовно наказуемого деяния и закрепление доказательственной базы», — сообщила она.

Представитель следственного управления призвала родителей постоянно напоминать своим детям правила безопасного поведения, в том числе с незнакомыми лицами.