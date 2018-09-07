В Никольске продажу средств пожаротушения по завышенной цене расценили как мошенничество Криминал

Никольск, 7 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено в Никольске Пензенской области после того, как двое молодых мужчин продали местной пенсионерке средства пожаротушения по цене, в 4 раза превышающей рыночную стоимость. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

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«По словам 66-летней гражданки, в ее квартиру под видом работников горгаза проникли двое неизвестных. Мошенническим путем они продали ей комплект универсальных первичных средств пожаротушения за 7 тыс. 990 рублей, в то время как рыночная стоимость такого товара составляет 1 тыс. 900 рублей», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что прибывшие на место полицейские провели поквартирный обход граждан для выявления возможных свидетелей и очевидцев, в результате чего им удалось установить личности предполагаемых злоумышленников.

«Ими оказались двое жителей Пензы в возрасте 24 и 25 лет. Они признались в содеянном», — отметили в УМВД.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.