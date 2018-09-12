Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за попытку дать взятку в Башмаково Криминал

Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. 62-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области, обвиняемый в покушении на дачу взятки начальнику и инспектору отделения ГИБДД по Башмаковскому району за несоставление протокола о нарушении, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, в конце июля 2018 года одно из обществ с ограниченной ответственностью выполняло капитальный ремонт аллеи Воинской славы на улице Советской в поселке Башмаково в рамках муниципального контракта. Отец работника данной организации фактически осуществлял руководство на объекте», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, 31 июля он узнал о намерении сотрудников отделения ГИБДД ОМВД России по Башмаковскому району составить в отношении ООО материал по факту несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте.

«Утром 2 августа злоумышленник прибыл в отдел полиции. В ходе беседы с начальником и инспектором ОГИБДД Башмаковского района он неоднократно высказывал просьбу не составлять протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. Оставшись в кабинете наедине с инспектором, в ответ на требования предоставить документы для составления протокола обвиняемый он достал 25 тыс. рублей и положил на стол. Сотрудник полиции отказался от получения взятки. Действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — добавила собеседница агентства.