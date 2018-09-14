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В отношении экс-главы УВМ пензенского УМВД возбуждено уголовное дело — источник

12:23 | 14.09.2018 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по Пензенской области Эдуарда Горохова. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил осведомленный источник.

В отношении экс-главы УВМ пензенского УМВД возбуждено уголовное дело — источник

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий. Оно связано с неправомерными действиями при предоставлении госуслуг иностранным гражданам. Расследованием занимается Следственный комитет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, по делу проходят также несколько сотрудников ведомства.

В пресс-службе СУ СКР по Пензенской области ИА «PenzaNews» не подтвердили, но и не опровергли информацию о возбуждении уголовного дела.

В свою очередь начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова сообщила, что на данный момент она не располагает такими сведениями и рекомендовала направить соответствующий редакционный запрос.

Между тем в Ленинском районном суде города Пензы находятся два гражданских дела, истцом по которым является Эдуард Горохов, а ответчиком — управление МВД России по Пензенской области. Оба дела поступили 9 августа и классифицированы как «споры, возникающие из трудовых правоотношений».

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Одно из них рассматривает судья Юлия Петрова, которая 3 сентября вынесла определение о приостановлении производства по делу. В качестве основания в картотеке на сайте суда указано: «Невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела».

Второе дело находится у судьи Андрея Лидина. Заседание трижды откладывалось, последнее состоялось 12 сентября. На какую дату назначено новое заседание, на сайте суда пока не указано.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области — орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории региона.

В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника УВМ является Игорь Мысяков.

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