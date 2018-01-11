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Пензенских полицейских проверили московские коллеги

12:43 | 11.01.2018 | Общество

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Комиссия министерства внутренних дел России провела проверку УМВД по Пензенской области. Об этом говорится в ответе врио начальника управления общественных связей МВД РФ Александра Князева на редакционный запрос ИА «PenzaNews», который был направлен в декабре 2017 года.

Пензенских полицейских проверили московские коллеги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Причиной обращения СМИ к представителям федерального министерства за разъяснениями послужила появившаяся во властных кругах региона неофициальная информация о негласном визите столичных ревизоров, которые якобы поставили отдельным подразделениям пензенской полиции неудовлетворительную оценку.

Кроме того, некоторые источники в частных беседах неоднократно высказывали мнение, что отставка начальника УМВД России по Пензенской области Юрия Рузляева неминуема — это всего лишь вопрос времени и того, как именно она будет подана общественности.

Вместе с тем, как следует из текста письма врио главы УОС МВД России Александра Князева, инспектирование пензенской полиции «носило плановый характер».

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«Его целью являлось изучение и оценка фактического положения дел в УМВД по области, совершенствование организации и повышение эффективности деятельности по основным направлениям и обязанностям полиции. Комиссией МВД России региональному управлению оказана организационно-методическая и практическая помощь, выработаны рекомендации по приведению организации деятельности УМВД в соответствие с установленными требованиями», — отмечается в ответе на редакционный запрос.

В нем добавляется также, что решение по оценке работы проинспектированного органа внутренних дел будет принято руководством МВД России по результатам анализа материалов, полученных в ходе проверки.

Когда это произойдет, не сообщается.

По информации СМИ, в конце 2017 года комплексная проверка также прошла в ГУ МВД России по Саратовской области. В итоге она привела к отставкам трех полковников полиции.
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