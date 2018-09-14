В СКР подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против Эдуарда Горохова Криминал

Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая подтвердила ранее распространенную ИА «PenzaNews» со ссылкой на источник информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Эдуарда Горохова, занимавшего должность начальника управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по региону.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Оно находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дело связано с неправомерными действиями при предоставлении государственных услуг иностранным гражданам.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области — орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории региона.

В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника УВМ является Игорь Мысяков.