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В СКР подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против Эдуарда Горохова

16:08 | 14.09.2018 | Криминал

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Пенза, 14 сентября 2018. PenzaNews. Старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая подтвердила ранее распространенную ИА «PenzaNews» со ссылкой на источник информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Эдуарда Горохова, занимавшего должность начальника управления по вопросам миграции (УВМ) УМВД России по региону.

В СКР подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела против Эдуарда Горохова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Оно находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дело связано с неправомерными действиями при предоставлении государственных услуг иностранным гражданам.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области — орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции на территории региона.

В настоящее время временно исполняющим обязанности начальника УВМ является Игорь Мысяков.

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