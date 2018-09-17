Жительница Пензы обвиняется в мошенничестве на 11 млн. рублей Криминал

Пенза, 17 сентября 2018. PenzaNews. 32-летняя жительница Пензы обвиняется в совершении девяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 11 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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«Злоумышленница сообщала потерпевшим недостоверные сведения о необходимости ей денег на лечение больной онкологическим заболеванием матери, покупку квартиры для брата или совершение биржевых сделок и обещала вернуть взятую сумму с процентами», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина полностью признала свою вину.

«В обеспечение возмещения причиненного потерпевшим ущерба органом следствия наложен арест на ее двухкомнатную квартиру и имущество стоимостью более 100 тыс. рублей», — добавили в областной прокуратуре.